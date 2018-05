Main indicators of world commodity, stock and currency markets (13.09.2017)

13 September, 2017 09:36

Baku. 13 September. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price

Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel) 54,27 0,43 -2,55 WTI (dollar/barrel) 48,23 0,16 -5,49 Gold (dollar/ounce) 1332,7 -3 182,7 Indices

Dow-Jones 22118,86 61,49 2356,26 S&P 500 2496,48 8,37 257,65 Nasdaq 6454,28 22,01 1071,17 Nikkei 19776,62 230,85 662,25 Dax 12524,77 49,53 1043,71 FTSE 100 7400,69 -12,9 257,86 CAC 40 INDEX 5209,01 32,3 346,7 Shanghai Composite 3379,49 3,07 275,85 Bist 100 109129,65 -328,36 30990,99 RTS 1124,23 -2,51 -28,1 Currency USD/EUR 1,1967 0,0014 0,1451 USD/GBP 1,3283 0,012 0,0945 JPY/USD 110,17 0,78 -9,12 RUB/USD 57,6675 0,4484 -3,6055 TRY/USD 3,433 0,0254 -0,0947 CNY/USD 6,5354 0,0062 -0,4096