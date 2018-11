Main indicators of world commodity, stock and currency markets (13.07.2018)

13 July, 2018 09:36

Baku. 13 July. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day`s price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barel) 74,45 1,05 7,58 WTI (dollar/barel) 70,33 - 0,05 9,91 Gold (dollar/unsiya) 1 246,6 2,2 - 62,7 Indices Dow-Jones 24 924,89 224,44 205,67 S&P 500 2 798,29 24,27 124,68 Nasdaq 7 823,92 107,31 920,53 Nikkei 22 648,94 428,83 - 116 Dax 12 492,97 75,84 - 424,67 FTSE 100 7 651,33 59,37 - 36,44 CAC 40 INDEX 5405,9 51,97 93,34 Shanghai Composite 2 837,66 59,89 - 469,51 Bist 100 89 571,25 - 1718,22 - 25 761,75 RTS 1 177,71 - 7,78 23,28 Currency USD/EUR 1,1672 - 0,0002 - 0,0333 USD/GBP 1,3206 0,0001 - 0,0307 JPY/USD 112,55 0,54 - 0,14 RUB/USD 62,2415 - 0,172 4,5526 TRY/USD 4,856 - 0,0197 1,0578 CNY/USD 6,6678 - 0,0148 0,161