Main indicators of world commodity, stock and currency markets (13.04.2018)

Main indicators of world commodity, stock and currency markets (13.04.2018)

13 April, 2018 09:24 22

https://report.az/storage/news/f8a024840dfd9aa3522aca363cda9d0e/430f2020-65f5-4acc-b1ea-6c442660ceb5_292.jpg Baku. 13 April. REPORT.AZ/ Last price

Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel) 72,02 - 0,04 5,15 WTI (dollar/barrel) 67,07 0,25 6,65 Gold (dollar/ounce) 1 343,2 - 9,6 33,9 Indices

Dow-Jones 24 483,05 293,6 - 236,17 S&P 500 2 663,99 21,8 - 9,62 Nasdaq 7 140,25 71,22 236,86 Nikkei 21 660,28 - 26,82 - 1 104,66 Dax 12 415,01 121,04 - 502,63 FTSE 100 7 258,34 1,2 - 429,43 CAC 40 INDEX 5 309,22 31,28 - 3,34 Shanghai Composite 3 180,16 - 27,92 - 127,01 BIST 100 110 078,01 849,22 - 5 254,99 RTS 1 120,07 36,54 - 34,36 Currency USD/EUR 1,2327 - 0,004 0,0322 USD/GBP 1,4228 0,0051 0,0715 JPY/USD 107,33 0,54 - 5,36 RUB/USD 61,9674 - 0,4632 4,2785 TRY/USD 4,11 - 0,0206 0,3118 CNY/USD 6,2915 0,0225 - 0,2153

If you find out orphographic mistake in the text, please select mistaken part of the text and press Ctrl + Enter.