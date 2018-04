Main indicators of world commodity, stock and currency markets (13.04.2017)

13 April, 2017 09:52

Baku. 13 April. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day price Compared to beginning of year

Commodity Brent (USD/barrel) 55,86 -0,53 -0,96 WTI (USD/barrel) 53,11 -0,43 -0,61 Gold (USD/ounce) 1 278,1 0,55 128,1 Indices Dow-Jones 20 591,86 -59,44 829,26 S&P 500 2 344,93 -8,85 106,1 Nasdaq 5 836,16 -30,61 453,05 Nikkei 18 351,14 -154,36 -763,23 Dax 12 154,7 15,35 673,64 FTSE 100 7 348,99 -16,51 206,16 CAC 40 INDEX 5 101,11 -0,75 238,8 Shanghai Composite 3 273,83 -8,87 170,19 Bist 100 90 952,16 47,67 12 813,5 RTS 1 078,72 -12,36 -73,61 Currency USD/EUR 1,0665 0,0059 -0,9851 USD/GBP 1,254 0,0057 0,0202 JPY/USD 109,03 -0,41 -10,26 RUB/USD 56,6059 -0,3156 -4,6671 TRY/USD 3,6494 -0,0495 0,1217 CNY/USD 6,8915 -0,0048 -0,0535