Main indicators of world commodity, stock and currency markets (13.01.2018)

13 January, 2018 09:29

https://report.az/storage/news/2e440af3d7cb11c54b4eb4f029b31f36/6d74b21d-33f5-484d-b9e3-5c3c5e723a89_292.jpg Baku. 13 January. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel) 69,87 0,61 3 WTI (dollar/barrel) 64,3 0,5 4,75 Gold (dollar/ounce) 1 338,3 15,8 29 Indices Dow-Jones 25 803,19 228,46 1 083,97 S&P 500 2 786,24 18,68 112,63 Nasdaq 7 261,06 49,28 357,67 Nikkei 23 653,82 -12,29 888,88 Dax 13 245,03 42,13 327,39 FTSE 100 7 778,64 15,7 90,87 CAC 40 INDEX 5 517,06 28,51 204,5 Shanghai Composite 3 428,94 3,595 121,77 BIST 100 114 644,62 -74,18 -688,38 RTS 1 261,07 12,32 106,64 Currency USD/EUR 1,2202 0,017 0,0197 USD/GBP 1,3728 0,019 0,0215 JPY/USD 111,06 -0,2 -1,63 RUB/USD 56,5975 0,1269 -1,0914 TRY/USD 3,7489 -0,0256 -0,0493 CNY/USD 6,469 -0,0373 -0,0378