Main indicators of world commodity, stock and currency markets (12.09.2017)

Brent crude oil now makes $ 53,84/barrel

12 September, 2017 10:06

Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year

Brent (dollar/barrel) 53,84 0,08 -2,98 WTI (dollar/barrel) 48,07 0,52 -5,65 Gold (dollar/ounce) 1 335,7 -16,58 185,7 Indices Dow-Jones 22 057,37 259,58 2 294,77 S&P 500 2 488,11 26,68 249,28 Nasdaq 6 432,27 72,08 1 049,16 Nikkei 19 545,77 270,95 431,4 Dax 12 475,24 171,26 994,18 FTSE 100 7 413,59 35,99 270,76 CAC 40 INDEX 5 176,71 63,22 314,40 Shanghai Composite 3 376,42 11,18 272,78 Bist 100 109 458,01 1 006,31 31 319,35 RTS 1 126,74 7,13 -25,59 Currency USD/EUR 1,1953 -0,0083 0,1437 USD/GBP 1,3163 -0,0033 0,0825 JPY/USD 109,39 1,57 -9,9 RUB/USD 57,2191 -0,1379 -4,0539 TRY/USD 3,4076 -0,0043 -0,1201 CNY/USD 6,5292 0,0495 -0,4158