Main indicators of world commodity, stock and currency markets (12.01.2018)

Brent crude oil makes $ 69,26/barrel

12 January, 2018 09:56

Baku. 12 January. REPORT.AZ/

Brent (dollar/barrel) 69,26 0,06 2,69 WTI (dollar/barrel) 63,8 0,23 3,43 Gold (dollar/ounce) 1 322,5 3,2 6,4 Indices Dow-Jones 25 574,73 205,6 750,72 S&P 500 2 767,56 19,33 71,75 Nasdaq 7 211,78 58,21 204,88 Nikkei 23 666,11 -121,99 901,17 Dax 13 202,9 -78,44 331,51 FTSE 100 7 762,94 14,43 114,84 CAC 40 INDEX 5 488,55 -16,13 199,95 Shanghai Composite 3 425,345 3,511 77,025 Bist 100 114 718,8 1 129,35 -2 805,4 RTS 1 248,75 14,11 94,55 Currency USD/EUR 1,2032 0,0084 -0,0019 USD/GBP 1,3538 0,0031 -0,0052 JPY/USD 111,26 -0,18 -1,03 RUB/USD 56,4706 -0,5841 -1,0278 TRY/USD 3,7745 -0,0253 0,0077 CNY/USD 6,5063 -0,0019 0,0133