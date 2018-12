Main indicators of world commodity, stock and currency markets (11.08.2018)

11 August, 2018 09:32

https://report.az/storage/news/afbe59babf4d8e0b6a21545c47c52704/283db55c-d5a3-4e3a-bcdf-c0bf3a8dd506_292.jpg Baku. 11 August. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day`s price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel) 72,45 0,38 5,58 WTI (dollar/barrel) 67,1 0,29 6,68 Gold (dollar/ounce) 1219,2 1219,2 -90,1 Indices 0 0 Dow-Jones 25313,14 -196,09 593,92 S&P 500 2833,28 -20,3 159,67 Nasdaq 7839,11 -52,67 935,72 Nikkei 22298,08 -150,68 -466,86 Dax 12424,35 -251,76 -493,29 FTSE 100 5414,68 -2327,09 -2273,09 CAC 40 INDEX 5414,68 -87,57 102,12 Shanghai Composite 2795,31 0,93 -511,86 BIST 100 94775,48 -3239,65 -20557,52 RTS 1056,93 -40,4 -97,5 Currency USD/EUR 1,1527 0 -0,0478 USD/GBP 1,2824 0 -0,0689 JPY/USD 111,08 0 -1,61 RUB/USD 66,6688 0 8,9799 TRY/USD 5,5506 0 1,7524 CNY/USD 6,821 0 0,3142

