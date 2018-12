Main indicators of world commodity, stock and currency markets (07.09.2017)

Brent crude oil now makes 54,2 USD/barrel

7 September, 2017 09:30

Baku. 7 September. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity

Brent (dollar/barrel)

54,2 0,82 - 2,62 WTI (dollar/barrel)

49,16 0,5 - 4,56 Gold (dollar/ounce) 1 339 - 5,5 189 Indices Dow-Jones 21 807,64 54,33 2 045,04 S&P 500 2 465,54 7,69 226,71 Nasdaq 6 393,31 17,74 1010,2 Nikkei 19 398,15 12,34 283,78 Dax 12 214,54 90,83 733,48 FTSE 100 7 354,13 - 18,79 211,3 CAC 40 INDEX 5 101,41 14,85 239,1 Shanghai Composite 3 385,389 1,069 281,749 Bist 100 109 611,8 738,8 31 473,14 RTS 1 106,7 5,87 - 45,63 Currency USD/EUR 1,1917 0,0003 0,1401 USD/GBP 1,3043 0,001 0,0705 JPY/USD 109,22 0,41 - 10,07 RUB/USD 57,3745 - 0,1539 - 3,8985 TRY/USD 3,4255 - 0,0134 - 0,1022 CNY/USD 6,5242 - 0,0146 - 0,4208