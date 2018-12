Main indicators of world commodity, stock and currency markets (03.08.2018)

3 August, 2018 09:31

https://report.az/storage/news/a06f828e64db819207194ae48504ce2b/3151a4fb-d725-497d-ae25-a1d6e255fd4a_292.jpg Bakı. 3 August. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day`s price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel) 71,95 - 0,44 5,08 WTI (dollar/barrel) 68,96 1,3 8,54 Gold (dollar/ounce) 1 215,5 - 12,1 - 93,8 Indices Dow-Jones 25 326,16 -7,66 606,94 S&P 500 2 827,22 13,86 153,61 Nasdaq 7 802,68 95,39 899,29 Nikkei 22 512,53 - 234,17 - 252,41 Dax 12 546,33 - 190,72 - 371,31 FTSE 100 7 575,93 - 76,98 - 111,84 CAC 40 INDEX 5 460,98 - 37,39 148,42 Shanghai Composite 2 768,02 - 56,51 - 539,15 BIST 100 94 689,07 - 2 445,88 - 20 643,93 RTS 1 140,96 - 19,13 - 13,47 Currency USD/EUR 1,1585 - 0,0075 - 0,042 USD/GBP 1,3017 - 0,011 - 0,0496 JPY/USD 111,66 - 0,07 - 1,03 RUB/USD 63,3555 0,4003 5,6666 TRY/USD 5,0689 0,0743 1,2707 CNY/USD 6,8428 0,0198 0,336