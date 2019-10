Main indicators of world commodity, stock and currency markets (03.05.2017)

Brent crude now makes 50,46 USD/barrel

3 May, 2017 10:30

Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year

Commodity Brent (USD/barrel) 50,46 -1,06 -6,36 WTI (USD/barrel) 47,66 -1,18 -6,06 Gold (USD/ounce) 1257 1,5 107 Indices Dow-Jones 20 949,89 36,43 1 187,29 S&P 500 2 391,17 2,84 152,34 Nasdaq 6 095,37 3,77 712,26 Nikkei 19 445,7 135,18 331,33 Dax 12 507,9 69,89 1 026,84 FTSE 100 7 250,05 46,11 107,22 CAC 40 INDEX 5 304,15 36,82 441,84 Shanghai Composite 3 292,002 137,342 188,362 Bist 100 94 355,91 -299,43 16 217,25 RTS 1 120,22 5,79 -32,11 Currency USD/EUR 1,093 0,0031 -0,9586 USD/GBP 1,2939 0,0053 0,0601 JPY/USD 111,99 0,15 -7,3 RUB/USD 57,0393 0,0475 -4,2337 TRY/USD 3,5274 -0,0269 -0,0003 CNY/USD 6,8959 0,0024 -0,0491