Main indicators of world commodity, stock and currency markets (03.02.2018)

3 February, 2018 09:27

Baku. 3 February. REPORT.AZ/

previous day's price Compared to

beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel) 68,6 -1,05 1,73 WTI (dollar/barrel) 65,07 -0,73 4,65 Gold (dollar/ounce) 1 335,7 -12,2 26,4 Indices Dow-Jones 26 520,96 -665,75 801,74 S&P 500 2 762,13 -59,85 88,52 Nasdaq 7 240,95 -144,92 337,55 Nikkei 23 274,53 -211,58 509,59 Dax 13 785,16 -218,74 -132,48 FTSE 100 7 443,43 -46,96 -244,34 CAC 40 INDEX 5 364,98 -89,56 52,43 Shanghai Composite 3 462,08 15,1 154,91 Bist 100 118 119,4 -924,98 2 786,4 RTS 1 272,76 -20,34 118,33 Currency

USD/EUR 1,2456 -0,0058 0,0451 USD/GBP 1,4113 0,0155 0,006 JPY/USD 110,16 0,75 -2,53 RUB/USD 56,5501 0,633 -1,1388 TRY/USD 3,7691 0,037 -0,0291 CNY/USD 6,3034 0,0003 -0,2034