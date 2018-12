Main indicators of world commodity, stock and currency markets (01.09.2018)

1 September, 2018 10:57

https://report.az/storage/news/c564f48b130c124f96bd0253e0768345/ca0f0ca6-58f9-4ee9-adfd-df3af97ed254_292.jpg Baku. 1 September. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barel) 78,02 0.45 11.15 WTI (dollar/barel) 70,25 0.1 9.83 Gold (dollar/unsiya) 1206.9 1.9 -102.4 Indices Dow-Jones 25964.82 -22,1 1245.6 S&P 500 2901,52 0.39 227,91 Nasdaq 8109.54 21.18 1206.15 Nikkei 22865,15 -4.35 100.21 Dax 12364.06 -130.18 -533.58 FTSE 100 7432.42 -83.61 -255.35 CAC 40 INDEX 5406.85 -71.21 94.29 Shanghai Composite 2725.25 -12.49 -581.92 BIST 100 92835.12 -445.59 -22497.88 RTS 1092.29 16.74 -62.14 Currency USD/EUR 1.16 -0.0071 -0.0405 USD/GBP 1.3009 0 -0.0504 JPY/USD 111.98 1 -1.71 RUB/USD 67.47 -0.8017 9.7811 TRY/USD 6.58 -0.0742 2.7818 CNY/USD 6.83 -0.0145 0.3232