Main indicators of world commodity, stock and currency markets (01.06.2018)

1 June, 2018 09:42

https://report.az/storage/news/d61328ab3b23f92196858d8f3a6630eb/5ef561cb-e4ad-4d7f-945a-9566b8a294de_292.jpg Bakı. 1 June. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day`s price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel) 77,59 - 0,14 10,72 WTI (dollar/barrel) 67,09 - 1,25 6,67 Gold (dollar/ounce) 1304,7 - 1,8 - 4,6 Indices Dow-Jones 24 415,84 - 251,94 - 303,38 S&P 500 2 705,27 - 18,74 31,66 Nasdaq 7 442,12 - 20,33 538,73 Nikkei 22 201,82 183,3 - 563,12 Dax 12 604,89 - 178,87 - 312,75 FTSE 100 7 678,2 - 11,37 - 9,57 CAC 40 INDEX 5 398,4 - 28,95 85,84 Shanghai Composite 3 095,47 54,03 - 211,7 BIST 100 100 920,97 - 2 883,98 - 14412,03 RTS 1 159,54 - 3,42 5,11 Currency USD/EUR 1,1693 - 0,0007 - 0,0312 USD/GBP 1,3298 - 0,0002 - 0,0215 JPY/USD 108,82 - 0,09 - 3,87 RUB/USD 62,4132 0,3132 4,7243 TRY/USD 4,5267 0,0467 0,7285 CNY/USD 6,4106 - 0,0094 - 0,0962