Main indicators of the world commodity, stock and currency markets (26.10.2017)

26 October, 2017 09:41

Baku. 26 October. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel) 58,44 0,11 1,62 WTI (dollar/barrel) 52,18 -0,29 -1,54 Gold (dollar/ounce) 1 279 0,7 129 Indices Dow-Jones 23 329,46 -112,3 3 566,86 S&P 500 2 557,15 -11,98 318,32 Nasdaq 6 563,89 -34,54 1 180,78 Nikkei 21 707,62 -97,55 2 593,25 Dax 12 953,41 -59,78 1 472,35 FTSE 100 7 447,21 -79,33 304,38 CAC 40 INDEX 5 374,89 -19,91 512,58 Shanghai Composite 3 396,9 8,65 293,26 BIST 100 108 354,83 1 148,52 30 216,17 RTS 1 118,13 -8,9 -34,2 Currency USD/EUR 1,1813 0,0052 0,1297 USD/GBP 1,3262 0,0128 0,0924 JPY/USD 113,74 -0,16 -5,55 RUB/USD 57,7544 0,1068 -3,5186 TRY/USD 3,7676 0,0259 0,2399 CNY/USD 6,6391 0,0033 -0,3059