Main indicators of world commodity, stock and currency markets (21.09.2017)

21 September, 2017 09:37

Baku. 21 September. REPORT.AZ/ Last price Compared to beginning of previous day's price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel) 56,29 1,15 -0,53 WTI (dollar/barrel) 50,41 0,93 -3,31 Gold(dollar/ounce) 1 316,4 5,8 166,4 Indices Dow-Jones 22 412,59 41,79 2 649,99 S&P 500 2 508,24 1,59 269,41 Nasdaq 6 456,04 -5,75 1 072,93 Nikkei 20 374,13 74,75 1 259,76 Dax 12 569,17 7,38 1 088,11 FTSE 100 7 271,95 -3,3 129,12 CAC 40 INDEX 5 241,66 4,22 379,35 Shanghai Composite 3 365,996 9,156 262,356 Bist 100 105 323,7 405,93 27 185,04 RTS 1 122,43 13,72 -29,9 Currency USD/EUR 1,1892 -0,0102 0,1376 USD/GBP 1,3495 -0,0008 0,1157 JPY/USD 112,22 0,63 -7,07 RUB/USD 58,1964 0,0819 -3,0766 TRY/USD 3,5041 0,0161 -0,0236 CNY/USD 6,5749 -0,0086 -0,3701