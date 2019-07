Main indicators of the world commodity, stock and currency markets (19.12.2017)

19 December, 2017 10:40

19 December. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year

Commodity Brent (dollar/barrel) 63,41 0,18 6,59 WTI (dollar/barrel)

57,16 -0,14 3,44 Gold (dollar/ounce) 1 265,5 8 115,5 Indices Dow-Jones 24 792,2 140,46 5 029,6 S&P 500 2 690,16 14,35 451,33 Nasdaq 6 994,76 58,18 1 611,65 Nikkei 22 901,77 348,55 3 787,4 Dax 13 312,3 208,74 1 831,24 FTSE 100 7 537,01 46,44 394,18 CAC 40 INDEX 5 420,58 71,28 558,27 Shanghai Composite 3 267,92 1,783 164,28 BIST 100 110 260,54 930,34 32 121,88 RTS 1 147,91 -0,36 -4,42 Currency USD/EUR 1,1782 0,0033 0,1266 USD/GBP 1,3383 0,0063 0,1045 JPY/USD 112,55 -0,05 -6,74 RUB/USD 58,6942 -0,0676 -2,5788 TRY/USD 3,83 -0,0322 0,3023 CNY/USD 6,6164 0,0071 -0,3286