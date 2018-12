Main indicators of the world commodity, stock and currency markets (08.11.2017)

8 November, 2017 10:16

https://report.az/storage/news/fad6ba5006014aed217186fa6df2d632/bc3f79c7-a74d-4409-bf36-717b7cda5f0e_292.jpg Baku. 8 November. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel) 63,69 -0,58 6,87 WTI (dollar/barrel) 57,2 -0,15 3,48 Gold (dollar/ounce) 1 275,8 -5,8 125,8 Indices Dow-Jones 23 557,23 8,81 3 794,63 S&P 500 2 590,64 -0,49 351,81 Nasdaq 6 767,78 -18,66 1 384,67 Nikkei 22 884,29 -27,98 3 769,92 Dax 13 379,27 -89,52 1 898,21 FTSE 100 7 513,11 -49,17 370,28 CAC 40 INDEX 5 480,64 -26,61 618,33 Shanghai Composite 3 413,575 25,401 309,935 Bist 100 112 271,9 -1 893,77 34 133,24 RTS 1 146,98 37,6 -5,35 Currency USD/EUR 1,1587 -0,0023 0,1071 USD/GBP 1,3166 -0,0005 0,0828 JPY/USD 114,01 0,3 -5,28 RUB/USD 59,3773 1,101 -1,8957 TRY/USD 3,8865 0,0574 0,3588 CNY/USD 6,6405 0,0067 -0,3045