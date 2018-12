Main indicators of the world commodity, stock and currency markets (08.01.2018)

8 January, 2018 10:28

https://report.az/storage/news/1ae2eba2d2024b847d7df278dca84946/9fe3d916-c641-4129-8ccd-a1db04b59a85_292.jpg Baku. 8 January. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel) 67,62 -0,45 1,05 WTI (dollar/barrel) 61,44 -0,5 1,07 Gold (dollar/ounce) 1 322,3 0,7 6,2 Indices Dow-Jones 25 295,87 220,74 471,86 S&P 500 2 743,15 19,16 47,34 Nasdaq 7 136,56 58,65 129,66 Nikkei 23 714,53 208,2 949,59 Dax 13 319,64 151,75 448,25 FTSE 100 7 724,22 28,34 76,12 CAC 40 INDEX 5 470,75 57,06 182,15 Shanghai Composite 3 391,75 6,04 43,43 Bist 100 116 637,9 1 146,71 -886,3 RTS 1 219,89 5,72 65,69 Currency USD/EUR 1,2029 -0,0039 -0,0022 USD/GBP 1,3571 0,002 -0,0019 JPY/USD 113,05 0,3 0,76 RUB/USD 56,9297 0,0532 -0,5687 TRY/USD 3,7353 -0,0128 -0,0315 CNY/USD 6,4885 -0,005 -0,0045