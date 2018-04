Main indicators of the world commodity, stock and currency markets (03.01.2018)

3 January, 2018 11:04

Baku. 3 January. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel) 66,57 - 0,3 9,75 WTI (dollar/barrel) 60,37 0,82 6,65 Gold (dollar/ounce) 1316,1 6,8 166,1 Indices Dow-Jones 24 824,01 104,79 5 061,41 S&P 500 2 695,81 22,2 456,98 Nasdaq 7 006,9 103,51 1 623,79 Nikkei 22 764,94 0 3 650,57 Dax 12 871,39 - 46,25 1 390,33 FTSE 100 7 648,1 - 39,67 505,27 CAC 40 INDEX 5 288,6 - 23,96 426,29 Shanghai Composite 3 348,32 41,15 244,68 BIST 100 117 524,2 2191,2 39 385,54 RTS 1 154,43 0 2,1 Currency

USD/EUR 1,2051 0,0046 0,1535 USD/GBP 1,359 0,0077 0,1252 JPY/USD 112,29 - 0,4 - 7 RUB/USD 57,4984 - 0,1905 - 3,7746 TRY/USD 3,7668 - 0,0314 0,2391 CNY/USD 6,493 - 0,0138 0