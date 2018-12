Exchange Rates of the Central Bank of Azerbaijan

1 USD / 0.7844

6 November, 2014 06:48

https://report.az/storage/news/4c145c164fc94e686d171af7e691839a/4bc27525-1737-4b17-8c2a-490164514049_292.jpg Baku. 6 November. REPORT.AZ/ 1 USD 0.7844 AZN 1 EUR 0.9821 AZN 1 RUR 0.0175 AZN 1 AUD 0.6755 AZN 1 ARS 0.0922 AZN 100 BYR 0.0073 AZN 1 BRL 0.3132 AZN 1 AED 0.2136 AZN 1 ZAR 0.0702 AZN 100 KRW 0.0721 AZN 1 CZK 0.0353 AZN 100 CLP 0.1331 AZN 1 CNY 0.1283 AZN 1 DKK 0.1320 AZN 1 GEL 0.4479 AZN 1 HKD 0.1012 AZN 1 INR 0.0128 AZN 1 GBP 1.2541 AZN 100 IDR 0.0065 AZN 100 IRR 0.0030 AZN 1 SEK 0.1066 AZN 1 CHF 0.8160 AZN 1 ILS 0.2062 AZN 1 CAD 0.6890 AZN 1 KWD 2.6990 AZN 1 KZT 0.0043 AZN 1 KGS 0.0136 AZN 1 LTL 0.2840 AZN 100 LBP 0.0518 AZN 1 MYR 0.2350 AZN 1 MXN 0.0578 AZN 1 MDL 0.0528 AZN 1 EGP 0.1097 AZN 1 NOK 0.1148 AZN 100 UZS 0.0328 AZN 1 PLN 0.2331 AZN 1 SGD 0.6068 AZN 1 SAR 0.2091 AZN 1 SDR 1.1527 AZN 1 TRY 0.3490 AZN 1 TWD 0.0256 AZN 1 TJS 0.1532 AZN 1 TMT 0.2752 AZN 1 UAH 0.0579 AZN 100 JPY 0.6857 AZN 1 NZD 0.6067 AZN 1 XAU 895.7848 AZN 1 XAG 12.0544 AZN 1 XPT 943.6332 AZN 1 XPD 598.4972 AZN Baku. 6 November. REPORT.AZ/

If you find out orphographic mistake in the text, please select mistaken part of the text and press Ctrl + Enter.