Exchange Rates of the Central Bank of Azerbaijan (17.11.2014)

1 USD / 0.7844

21 November, 2014 06:15

https://report.az/storage/news/0c091876d288b7da7971446e1118ac65/1d056d2d-16ea-408f-96e5-f747ef4b3e95_292.jpg Baku. 21 November. REPORT.AZ/ 1 USD 0.7844 AZN 1 EUR 0.9847 AZN 1 RUR 0.0170 AZN 1 AUD 0.6778 AZN 1 ARS 0.0921 AZN 100 BYR 0.0072 AZN 1 BRL 0.3049 AZN 1 AED 0.2136 AZN 1 ZAR 0.0717 AZN 100 KRW 0.0704 AZN 1 CZK 0.0356 AZN 100 CLP 0.1308 AZN 1 CNY 0.1281 AZN 1 DKK 0.1323 AZN 1 GEL 0.4393 AZN 1 HKD 0.1011 AZN 1 INR 0.0127 AZN 1 GBP 1.2314 AZN 100 IDR 0.0064 AZN 100 IRR 0.0030 AZN 1 SEK 0.1061 AZN 1 CHF 0.8190 AZN 1 ILS 0.2045 AZN 1 CAD 0.6939 AZN 1 KWD 2.6958 AZN 1 KZT 0.0043 AZN 1 KGS 0.0136 AZN 1 LTL 0.2852 AZN 100 LBP 0.0518 AZN 1 MYR 0.2337 AZN 1 MXN 0.0575 AZN 1 MDL 0.0519 AZN 1 EGP 0.1097 AZN 1 NOK 0.1160 AZN 100 UZS 0.0327 AZN 1 PLN 0.2338 AZN 1 SGD 0.6038 AZN 1 SAR 0.2091 AZN 1 SDR 1.1506 AZN 1 TRY 0.3533 AZN 1 TWD 0.0254 AZN 1 TJS 0.1511 AZN 1 TMT 0.2752 AZN 1 UAH 0.0516 AZN 100 JPY 0.6659 AZN 1 NZD 0.6187 AZN 1 XAU 933.4360 AZN 1 XAG 12.7680 AZN 1 XPT 944.4176 AZN 1 XPD 603.9880 AZN Baku. 21 November. REPORT.AZ/