Exchange Rates of Central Bank of Azerbaijan (19.06.2015)

19 June, 2015 09:56

Baku. 19 June. REPORT.AZ/ 1 USD 1.0474 AZN 1 EUR 1.1911 AZN 1 RUR 0.0196 AZN 1 AUD 0.8149 AZN 1 ARS 0.1157 AZN 100 BYR 0.0068 AZN 1 BRL 0.3416 AZN 1 AED 0.2852 AZN 1 ZAR 0.0856 AZN 100 KRW 0.0947 AZN 1 CZK 0.0437 AZN 100 CLP 0.1664 AZN 1 CNY 0.1687AZN 1 DKK 0.1597 AZN 1 GEL 0.4652AZN 1 HKD 0.1351AZN 1 INR 0.0164AZN 1 GBP 1.6641AZN 100 IDR 0.0079AZN 100 IRR 0.0037 AZN 1 SEK 0.1290AZN 1 CHF 1.1370AZN 1 ILS 0.2735AZN 1 CAD 0.8567AZN 1 KWD 3.4734AZN 1 KZT 0.0056 AZN 1 KGS 0.0173AZN 100 LBP 0.0695AZN 1 MYR 0.2817AZN 1 MXN 0.0683AZN 1 MDL 0.0562AZN 1 EGP 0.1373AZN 1 NOK 0.1349AZN 100 UZS 0.0411AZN 1 PLN 0.2855AZN 1 SGD 0.7851AZN 1 SAR 0.2793 AZN 1 SDR 1.4844 AZN 1 TRY 0.3858AZN 1 TWD 0.0341 AZN 1 TJS 0.1672AZN 1 TMT 0.2995 AZN 1 UAH 0.0495 AZN 100 JPY 0.8516AZN 1 NZD 0.7257AZN 1 XAU 1258.8177 AZN 1 XAG 16.8841 AZN 1 XPT 1139.5712 AZN 1 XPD 758.3176 AZN