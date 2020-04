Exchange Rates of Central Bank of Azerbaijan (09.04.2015)

Euro and dollar drop, ruble up

9 April, 2015 10:44

1 USD 1.0515 AZN 1 EUR 1.1330 AZN 1 RUR 0.0196 AZN 1 AUD 0.8088 AZN 1 ARS 0.1189 AZN 100 BYR 0.0072 AZN 1 BRL 0.3448 AZN 1 AED 0.2863 AZN 1 ZAR 0.0889 AZN 100 KRW 0.0962 AZN 1 CZK 0.0414 AZN 100 CLP 0.1719 AZN 1 CNY 0.1695AZN 1 DKK 0.1516 AZN 1 GEL 0.4679AZN 1 HKD 0.1357AZN 1 INR 0.0169AZN 1 GBP 1.5644AZN 100 IDR 0.0081AZN 100 IRR 0.0037 AZN 1 SEK 0.1212AZN 1 CHF 1.0864 AZN 1 ILS 0.2673AZN 1 CAD 0.8376AZN 1 KWD 3.4887AZN 1 KZT 0.0057AZN 1 KGS 0.0164 AZN 100 LBP 0.0698AZN 1 MYR 0.2899AZN 1 MXN 0.0705AZN 1 MDL 0.0598AZN 1 EGP 0.1378AZN 1 NOK 0.1304AZN 100 UZS 0.0420 AZN 1 PLN 0.2829 AZN 1 SGD 0.7753AZN 1 SAR 0.2803 AZN 1 SDR 1.4583 AZN 1 TRY 0.4044AZN 1 TWD 0.0338 AZN 1 TJS 0.1756AZN 1 TMT 0.3005 AZN 1 UAH 0.0447 AZN 100 JPY 0.8740AZN 1 NZD 0.7943AZN 1 XAU 1269.4234 AZN 1 XAG 17.2341 AZN 1 XPT 1229.2035 AZN 1 XPD 803.3460 AZN

