Exchange Rates of Central Bank (27.08.2018)

27 August, 2018 09:36

https://report.az/storage/news/f07c46c09742a1e2bed9f0a1f309cd90/6b0f024d-0dfd-4d53-81db-5230a4d5e956_292.jpg Baku. 27 August. REPORT.AZ/ 1 USD 1.7000 AZN 1 EUR 1.9753 AZN 1 RUR 0.0252 AZN