Exchange Rates of Central Bank (23.11.2017)

23 November, 2017 09:41

Currency Rate 1 USA dollar 1.7002 AZN 1 Euro 2.0123 AZN 1 Russian ruble 0.0291 AZN