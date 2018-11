Exchange Rates of Central Bank (20.04.2017)

1 USD - 1.7022 AZN

20 April, 2017 09:56

https://report.az/storage/news/e247074dd62c3a38c86e97f02bc32aab/5fb3271d-43f6-44d4-8121-3272b6c65fea_292.jpg Baku. 20 April. REPORT.AZ/ 1 USD 1.7022 AZN 1 EUR 1.8260 AZN 1 RUR 0.0301 AZN