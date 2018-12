Exchange Rates of Central Bank (17.05.2018)

17 May, 2018 09:27

https://report.az/storage/news/6512dd89d0c2874d6ad816eb0e416924/ed48f05d-a4b2-435c-adf0-ed486372d798_292.jpg Baku. 17 May. REPORT.AZ/ 1 USD 1.7000 AZN 1 EUR 2.0093 AZN 1 RUR 0.0275 AZN