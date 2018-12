Exchange Rates of Central Bank (16.02.2016)

1 USD - 1.5659 AZN

16 February, 2016 09:58

https://report.az/storage/news/d1e6aa4c5fb174636021e3a8a6342f8e/0669c5ed-31c2-4a80-854a-6ed5f9bb4ad0_292.jpg Baku. 16 February. REPORT.AZ/ 1 USD 1.5659 AZN 1 EUR 1.7488 AZN 1 RUR 0.0204 AZN 1 AUD 1.1215 AZN 1 ARS 0.1059 AZN 100 BYR 0.0072 AZN 1 BRL 0.3922 AZN 1 AED 0.4269 AZN 1 ZAR 0.0997 AZN 100 KRW 0.1287 AZN 1 CZK 0.0647 AZN 100 CLP 0.2226 AZN 1 CNY 0.2407 AZN 1 DKK 0.2343 AZN 1 GEL 0.6272 AZN 1 HKD 0.2013 AZN 1 INR 0.0230 AZN 1 GBP 2.2628 AZN 100 IDR 0.0117 AZN 100 IRR 0.0052 AZN 1 SEK 0.1848 AZN 1 CHF 1.5867 AZN 1 ILS 0.4025 AZN 1 CAD 1.1398 AZN 1 KWD 5.2459 AZN 1 KZT 0.0044 AZN 1 KGS 0.0208 AZN 100 LBP 0.1038 AZN 1 MYR 0.3774 AZN 1 MXN 0.0837 AZN 1 MDL 0.0781 AZN 1 EGP 0.2002 AZN 1 NOK 0.1821 AZN 100 UZS 0.0553 AZN 1 PLN 0.3979 AZN 1 SGD 1.1169 AZN 1 SAR 0.4180 AZN 1 SDR 2.2042 AZN 1 TRY 0.5318 AZN 1 TWD 0.0473 AZN 1 TJS 0.2005 AZN 1 TMT 0.4616 AZN 1 UAH 0.0582 AZN 100 JPY 1.3663 AZN 1 NZD 1.0349 AZN 1 XAU 1894.3368 AZN 1 XAG 23.7913 AZN 1 XPT 1470.6902 AZN 1 XPD 809.0364 AZN