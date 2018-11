Exchange Rates of Central Bank (16.01.2017)

1 USD - 1.7867 AZN

16 January, 2017 09:40

https://report.az/storage/news/89735be5c829560a1597d73ca949d71f/703432db-8a12-45e1-8f92-35b767db693f_292.jpg Baku. 16 January. REPORT.AZ/ 1 USD 1.7867 AZN 1 EUR 1.8959 AZN 1 RUR 0.0300 AZN