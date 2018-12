Exchange Rates of Central Bank (14.08.2018)

14 August, 2018 09:33

https://report.az/storage/news/20acc291bc387acdffbb3327aeceba45/ef9636bf-7dc7-4a14-b2b8-4ab94b19dc76_292.jpg Baku. 14 August. REPORT.AZ/ 1 USD 1.7000 AZN 1 EUR 1.9383 AZN 1 RUR 0.0251 AZN