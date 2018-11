Exchange Rates of Central Bank (12.12.2017)

1 USA dollar - 1.7000 AZN

12 December, 2017 09:21

https://report.az/storage/news/dd6e2037d6828f8de9e961220577e0d6/f000d820-35be-44ee-8815-e470a85f4e6e_292.jpg Baku. 12 December. REPORT.AZ/ Currency Rate 1 USA dollar 1.7000 AZN 1 Euro 2.0012 AZN 1 Russian ruble 0.0288 AZN