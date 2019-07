Exchange rates of Central Bank (11.08.2017)

1 USA dollar today makes 1.7007 AZN

11 August, 2017 09:29

Currency Rate 1 USA dollar 1.7007 AZN 1 Euro 2.0025 AZN 1 Russian ruble 0.0283 AZN