Exchange Rates of Central Bank (11.03.2016)

11 March, 2016 09:57

Baku. 11 March. REPORT.AZ/ 1 USD 1.6456 AZN 1 EUR 1.8378 AZN 1 RUR 0.0231 AZN 1 AUD 2.2321 AZN 1 ARS 0.1073 AZN 100 BYR 0.0079 AZN 1 BRL 0.4551 AZN 1 AED 0.4480 AZN 1 ZAR 0.1073 AZN 100 KRW 0.1376 AZN 1 CZK 0.0679 AZN 100 CLP 0.2410 AZN 1 CNY 0.2536 AZN 1 DKK 0.2463 AZN 1 GEL 0.6772 AZN 1 HKD 0.2120 AZN 1 INR 0.0246 AZN 1 GBP 2.3488 AZN 100 IDR 0.0126 AZN 100 IRR 0.0055 AZN 1 SEK 0.1965 AZN 1 CHF 1.6696 AZN 1 ILS 0.4242 AZN 1 CAD 1.2388 AZN 1 KWD 5.4731 AZN 1 KZT 0.0048 AZN 1 KGS 0.0226 AZN 100 LBP 0.1090 AZN 1 MYR 0.4019 AZN 1 MXN 0.0927 AZN 1 MDL 0.0825 AZN 1 EGP 0.2102 AZN 1 NOK 0.1936 AZN 100 UZS 0.0576 AZN 1 PLN 0.4242 AZN 1 SGD 1.1962 AZN 1 SAR 0.4388 AZN 1 SDR 2.2867 AZN 1 TRY 0.5699 AZN 1 TWD 0.0502 AZN 1 TJS 0.2091 AZN 1 TMT 0.4848 AZN 1 UAH 0.0644 AZN 100 JPY 1.4495 AZN 1 NZD 1.1006 AZN 1 XAU 2084.524 AZN 1 XAG 25.9277 AZN 1 XPT 1611.0424 AZN 1 XPD 939.6376 AZN