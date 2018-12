Exchange Rates of Central Bank (07.07.2017)

1 USD - 1.7022 AZN

7 July, 2017 09:27

https://report.az/storage/news/c82a4f820878778be9ec20d402d110e8/d2c5107d-4845-4527-92af-fe921a6b1401_292.jpg Baku. 7 July. REPORT.AZ/ 1 USD 1.7022 AZN 1 EUR 1.9431 AZN 1 RUR 0.0283 AZN