Exchange Rates of Central Bank (03.08.2016)

1 USD - 1.5915 AZN

3 August, 2016 09:31

1 USD 1.5915 AZN 1 EUR 1.7845 AZN 1 RUR 0.0238 AZN 1 AUD 1.2086 AZN 1 ARS 0.1072 AZN 100 BYR 0.8018 AZN 1 BRL 0.4883 AZN 1 AED 0.4333 AZN 1 ZAR 0.1134 AZN 100 KRW 0.1428 AZN 1 CZK 0.0660 AZN 100 CLP 0.2427 AZN 1 CNY 0.2401 AZN 1 DKK 0.2399 AZN 1 GEL 0.6772 AZN 1 HKD 0.2051 AZN 1 INR 0.0238 AZN 1 GBP 2.1205 AZN 100 IDR 0.0121 AZN 100 IRR 0.0051 AZN 1 SEK 0.1869 AZN 1 CHF 1.6480 AZN 1 ILS 0.4174 AZN 1 CAD 1.2131 AZN 1 KWD 5.2821 AZN 1 KZT 0.0045 AZN 1 KGS 0.0237 AZN 100 LBP 0.1055 AZN 1 MYR 0.3916 AZN 1 MXN 0.0839 AZN 1 MDL 0.0806 AZN 1 EGP 0.1792 AZN 1 NOK 0.1886 AZN 100 UZS 0.0536 AZN 1 PLN 0.4124 AZN 1 SGD 1.1872 AZN 1 SAR 0.4243 AZN 1 SDR 2.2269 AZN 1 TRY 0.5314 AZN 1 TWD 0.0502 AZN 1 TJS 0.2022 AZN 1 TMT 0.4737 AZN 1 UAH 0.0642 AZN 100 JPY 1.5443 AZN 1 NZD 1.1455 AZN 1 XAU 2170.4081 AZN 1 XAG 32.8486 AZN 1 XPT 1870.4081 AZN 1 XPD 1145.8800 AZN

