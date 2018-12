Exchange Rates of CBAR (09.02.2016)

1 USD - 1.5787 AZN

9 February, 2016 09:47

Baku. 9 February. REPORT.AZ/ 1 USD 1.5787 AZN 1 EUR 1.7695 AZN 1 RUR 0.0201 AZN 1 AUD 1.1101 AZN 1 ARS 0.1106 AZN 100 BYR 0.0073 AZN 1 BRL 0.4050 AZN 1 AED 0.4298 AZN 1 ZAR 0.0970 AZN 100 KRW 0.1307 AZN 1 CZK 0.0654 AZN 100 CLP 0.2215 AZN 1 CNY 0.2401 AZN 1 DKK 0.2371 AZN 1 GEL 0.6358 AZN 1 HKD 0.2026 AZN 1 INR 0.0232 AZN 1 GBP 2.2765 AZN 100 IDR 0.0116 AZN 100 IRR 0.0052 AZN 1 SEK 0.1870 AZN 1 CHF 1.6034 AZN 1 ILS 0.4053 AZN 1 CAD 1.1327 AZN 1 KWD 5.2583 AZN 1 KZT 0.0044 AZN 1 KGS 0.0209 AZN 100 LBP 0.1047 AZN 1 MYR 0.3795 AZN 1 MXN 0.0842 AZN 1 MDL 0.0786 AZN 1 EGP 0.2016 AZN 1 NOK 0.1841 AZN 100 UZS 0.0556 AZN 1 PLN 0.3962 AZN 1 SGD 1.1241 AZN 1 SAR 0.4210 AZN 1 SDR 2.2011 AZN 1 TRY 0.5344 AZN 1 TWD 0.0472 AZN 1 TJS 0.2013 AZN 1 TMT 0.4646 AZN 1 UAH 0.0608 AZN 100 JPY 1.3782 AZN 1 NZD 1.0400 AZN 1 XAU 1883.7838 AZN 1 XAG 24.2473 AZN 1 XPT 1441.3531 AZN 1 XPD 783.0352 AZN