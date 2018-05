Azerbaijan increases crude oil export revenues by 47%

Baku. 13 April. REPORT.AZ/ According to the customs declarations, in January-March 2017, 4,867 mln tons of crude oil were exported from Azerbaijan.

Report informs citing the State Customs Committee (SCC), it is 10.5% less compared to same period in 2016.

But Azerbaijan has increased crude oil export revenues. So, value of “black gold" sold out within 3 months was 1,988 bln USD, that is 46.9% more in annual comparison.

Notably, crude oil exports in reporting period made 76.3% of Azerbaijan's total exports.

Bakı. 13 aprel. REPORT.AZ/ Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycandan gömrük bəyannamələrinə əsasən 4,867 mln. ton xam neft ixrac edilib.

“Report” Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 10,5% azdır.

Əvəzində Azərbaycan xam neft ixracından gəlirlərini artırıb. Belə ki, 3 ay ərzində xaricə satılmış “qara qızıl”ın dəyəri 1,988 mlrd. ABŞ dolları olub ki, bu da illik müqayisədə 46,9% çoxdur.

Qeyd edək ki, hesabat dövründə xam neft ixracı Azərbaycanın ümumi ixracında 76,3%-lik paya malik olub.