Vasif Talibov awards 8 persons with "For bravery labor" badge - LIST

Baku. 4 November. REPORT.AZ/ Vasif Talibov, Chairman of the Supreme Assembly of Nakhchivan Autonomous Republic (NAR), awarded 8 persons with "For bravery labor" badge.

Report informs, below-mentioned persons awarded for productive activities in folk art development:

"For bravery labor" badge

Jabbarov Jabir Gulam

Huseynova Sariyya Yashar

Ismayilov Adalat Gadir

Kangarli Gulusum Hasan

Garayeva Sakina Avaz

Guliyev Latif Iman

Sadigov Zahir Abdulla

Safarova Kamala Elkhan

In addition, authors of “Tarixi mənbələrdə Nuh peyğəmbər” ("Noah in historical sources") and “Naxçıvan - Sharur yalli)” ("Nakhchivan - Sharur's yalli") books awarded with money prize by Chair of the Supreme Assembly of Nakhchivan Autonomous Republic.