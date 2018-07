Exchange Rates of the Central Bank of Azerbaijan

7 November, 2014 11:43

Baku. 7 November. REPORT.AZ/ 1 USD 0.7844 AZN 1 EUR 0.9706 AZN 1 RUR 0.0167 AZN 1 AUD 0.6702 AZN 1 ARS 0.0922 AZN 100 BYR 0.0073 AZN 1 BRL 0.3052 AZN 1 AED 0.2136 AZN 1 ZAR 0.0696 AZN 100 KRW 0.0717 AZN 1 CZK 0.0349 AZN 100 CLP 0.1324 AZN 1 CNY 0.1282 AZN 1 DKK 0.1305 AZN 1 GEL 0.4477 AZN 1 HKD 0.1012 AZN 1 INR 0.0127 AZN 1 GBP 1.2410 AZN 100 IDR 0.0065 AZN 100 IRR 0.0030 AZN 1 SEK 0.1054 AZN 1 CHF 0.8061 AZN 1 ILS 0.2056 AZN 1 CAD 0.6855 AZN 1 KWD 2.6890 AZN 1 KZT 0.0043 AZN 1 KGS 0.0136 AZN 1 LTL 0.2811 AZN 100 LBP 0.0518 AZN 1 MYR 0.2344 AZN 1 MXN 0.0578 AZN 1 MDL 0.0529 AZN 1 EGP 0.1097 AZN 1 NOK 0.1142 AZN 100 UZS 0.0328 AZN 1 PLN 0.2300 AZN 1 SGD 0.6049 AZN 1 SAR 0.2091 AZN 1 SDR 1.1547 AZN 1 TRY 0.3463 AZN 1 TWD 0.0256 AZN 1 TJS 0.1532 AZN 1 TMT 0.2752 AZN 1 UAH 0.0560 AZN 100 JPY 0.6796 AZN 1 NZD 0.6013 AZN 1 XAU 898.1380 AZN 1 XAG 11.9452 AZN 1 XPT 935.7892 AZN 1 XPD 592.2220 AZN