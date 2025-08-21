Haqqımızda

Ekologiya
21 avqust 2025 10:04
Bakının Nizami rayonunda əhalinin tullantıların düzgün idarə olunması ilə bağlı məlumatlandırılması və çeşidləmə vərdişlərinin təşviq olunması məqsədilə növbəti “Tullantıları hədiyyələrə dəyiş” festivalı keçiriləcək.

"Report" xəbər verir ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təşkilatçılığı, Nizami Rayon İcra Hakimiyyətinin, bir sıra tərəfdaş təşkilatların dəstəyi ilə təşkil olunacaq tədbir çərçivəsində vətəndaşlar ümumi tutumu minimum 35 litr olan plastik butulka, 10 litr tutumu olan şüşə butulka/banka, 10 ədəd işlənmiş batareya təhvil verərək əvəzində müxtəlif hədiyyələr əldə edəcəklər.

Festival 23 avqustda saat 16:00-dan 18:00-dək Nizami rayonu, Tofiq Abbasov küçəsi 5 ünvanında keçiriləcək.

