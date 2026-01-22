Milli Məclisdə "Ekoloji tarazlığın qorunmasında təhsilin rolu" mövzusunda tədbir olacaq
Ekologiya
- 22 yanvar, 2026
- 14:08
Milli Məclisdə "Ekoloji tarazlığın qorunmasında təhsilin rolu" mövzusunda tədbir keçirilməsi nəzərdə tutulur.
"Report" xəbər verir ki, bu məsələ parlamentin Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin 2026-cı il yaz sessiyası üzrə iş planına daxil edilib.
Bundan başqa, planda "Ekoloji tarazlığın qorunmasında ekoloji mədəniyyətin rolu" mövzusunda müzakirənin keçirilməsi də öz əksini tapıb.
