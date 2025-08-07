Haqqımızda

Sabahdan isti hava dalğası zəifləyəcək

Ekologiya
7 avqust 2025 16:02
Uzun müddət davam edən isti hava dalğasından sonra avqustun 8-i axşamdan şimal-qərb küləyinin arabir güclənəcəyi, 12-dək davam edəcəyi gözlənilir.

Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Qeyd edilib ki, həftəsonu gələn həftənin ilk günlərində havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 3-5° aşağı enəcək. Küləyinin güclənməsi ilə əlaqədar Abşeron çimərliklərində istirahət edən əhalinin ehtiyatlı olması tövsiyə olunur.

Dəniz suyunun temperaturu avqustun 9-10-11-də 27-29° isti olacaq.

Son xəbərlər

