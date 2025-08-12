Bəzi bölgələrdə yağış yağıb, külək güclənib - FAKTİKİ HAVA

Haqqımızda

Ekologiya
12 avqust 2025 09:47
Azərbaycanın əksər yerlərində avqustun 12-si saat 09:00-a olan məlumata əsasən yağıntılı hava şəraiti müşahidə edilib. Bəzi yerlərdə leysan xarakterli olub, şimşək çaxıb.

Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Düşən yağıntının miqdarı Astarada 14, Balakəndə 10, Lənkəranda 8, Qubada 6, Zaqatala, Qəbələ, Qaxda 5, Göyçay, Lerik, Goranboy, Ordubadda 2, Şəki (Kişçay), Şamaxı, Qobustan, Altıağac, Xaltan, Şabran, Şahdağ, Mingəçevir, Yevlax, Beyləqan, İmişli, Sabirabad, Neftçala, Yardımlı, Daşkəsən, Gəncə, Tovuz, Cəbrayıl, eləcə də Bakıda və Abşeron yarımadasında 1 mm təşkil edib.

Avqustun 11-də bəzi yerlərdə şərq küləyi əsib. Küləyin maksimal sürəti Culfada 21, Tərtərdə 18 m/s-dək güclənib.

