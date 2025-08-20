Haqqımızda

Yağış yağıb, külək güclənib - FAKTİKİ HAVA

Yağış yağıb, külək güclənib - FAKTİKİ HAVA Faktiki hava açıqlanıb
Ekologiya
20 avqust 2025 09:40
Yağış yağıb, külək güclənib - FAKTİKİ HAVA

Azərbaycanda avqustun 20-si saat 9:00-a olan məlumata əsasən hava əsasən yağmursuz keçib.

Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Lakin səhər saatlarında Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində (Sumqayıtda 1 mm-dək) qısamüddətli az yağış yağıb.

Şərq küləyi əsib, küləyin maksimal sürəti arabir Naftalanda 20, Culfada 19 m/s-dək güclənib.

Havanın maksimal temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında 34, dağlıq rayonlarda 29, Aran rayonlarında 37, Naxçıvan MR-da 38 dərəcəyədək isti qeydə alınıb.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun

Ən vacib xəbərlər

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi