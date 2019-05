Bu gün Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi işçilərinin peşə bayramıdır

© Report https://report.az/storage/news/998bd9543bf74845ebab8196a54159d4/1e9dea90-fcfd-4bf6-97be-a3d7e315b330_292.jpg

Mayın 23-ü Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi işçilərinin peşə bayramıdır.

“Report” xəbər verir ki, nazirlik Heydər Əliyevin 23 may 2001-ci il tarixli Fərmanı ilə ölkədə ekologiya, ətraf mühitin mühafizəsi, hidrometeorologiya, geologiya, meşəçilik və balıqçılıq sahəsində vahid dövlət siyasətini həyata keçirmək məqsədi ilə yaradılıb.

Prezident İlham Əliyevin 16 may 2007-ci il tarixdə imzaladığı sərəncama uyğun olaraq ölkəmizdə hər il 23 may günü Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi işçilərinin peşə bayramı kimi qeyd olunur.

Bu münasibətlə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəhbərliyi də daxil olmaqla işçiləri peşə bayramı münasibətilə Fəxri Xiyabanda ulu öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib, sonra müstəqillik uğrunda canlarını qurban vermiş şəhidləri yad ediblər.