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За последние 15 лет Индонезия лишилась почти 30 тысяч гектаров земли

За последние 15 лет Индонезия лишилась почти 30 тысяч гектаров земли

Эрозия береговой линии, вызванная изменением климата и вырубкой мангровых лесов, привела к потере более 30 тысяч гектаров земель Индонезии за последние 15 лет. Как сообщает Report, об этом пишет газета Jakarta Post.

Как уточняется, сильнее всего от эрозии пострадали центральный и восточный регионы острова Ява и северо-восток острова Сулавеси. На некоторых участках этих районов морские пляжи ежегодно теряют до четырёх метров ширины.

Утерянную территорию по размерам можно сравнить со столицей государства. Для страны это весьма тревожный сигнал, так как около 60% её населения проживает на побережье, там же размещено около 80% объектов промышленности.

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