Kanadada qatar relsdən çıxıb, ölənlər var - FOTO - VİDEO

Bakı. 5 fevral. REPORT.AZ/ Kanadada yük qatarı relsdən çıxıb.

"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə CBC telekanalı məlumat yayıb.

Məlumata görə, hadisə ölkənin qərbindəki Britaniya Kolumbiyası vilayətində, Fild şəhərinin şərqində baş verib. İlkin məlumata görə, relsdən 40-dək vaqon çıxıb. Qəza zamanı 3 nəfər ölüb. Onlardan 2-i maşinistlər, 1-i isə mühəndis heyətinin üzvüdür.

Qatarın aid olduğu CP şirkətinin nümayəndələri bildirib ki, vaqonlardakı yük təhlükəli deyilmiş. Kanadanın Nəqliyyatda Təhlükəsizlik Şurası qəza ilə bağlı təhqiqata başlayıb.

This is the best shot we can get so far of the train derailment near #Field.



View from the highway from my iPhone. pic.twitter.com/0mLWCl2Aeb