Hindistanda hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb

Hindistan Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus “MiQ-29” təyyarəsi Pəncab əyalətində qəzaya uğrayıb.

“Report” “RİA Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə “India TV” məlumat yayıb.

Məlumata görə, təyyarə qəzaya uğrasa da, pilotlar salamatdır.

Hindistan HHQ hələlik bu məlumatı rəsmi olaraq təsdiqləməsə də, boş sahəyə düşən təyyarənin şəkilləri və hadisə yerindən videogörüntülər mövcuddur.

Yes, its #MiG29(UPG) fighter jet which crashed duringa routine sortie & had taken off from Adampur base near Jalandhar, pilot safe informs @IAF_MCC #Punjab pic.twitter.com/Ilktsio5gW