Londonda nümayişçilər İranın diplomatik missiyasının binasına girişi bağlayıb - FOTO

Londonda bir neçə nümayişçi İranın Britaniyadakı diplomatik missiyasının binasına girişi bloklayıb.

"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə İranın Böyük Britaniyadakı səfiri Həmid Baedinijad özünün "Twitter"də səhifəsində yazıb.

Bu gün bir neçə nümayişçi İranın Londondakı səfirliyinə girişi bloklamağa davam edib və diplomatlara binaya girməyə icazə verməyib", - deyə səfir yazıb.

O, qeyd edib ki, İranda şənbə və bazar günləri iş günləridir.

Daha əvvəl bildirilib ki, Böyük Britaniya hakimiyyəti Oman körfəzində neft tankerlərinə hücumlara görə İranın məsuliyyət daşımasından şübhələnir.

İranın Xarici İşlər Nazirliyi Oman körfəzində tankerlərə hücum hadisəsində iştirak haqqında Londonun bəyanatlarına görə Böyük Britaniyanın Tehrandakı səfirini nazirliyə çağırıb.

A few demonstrators continue to block today sole entrance of Iran’s Embassy in London and prevented the diplomats to enter into the building. Saturdays and Sundays are working days in Iran and diplomatic staff arrange some parts of their work with their capital in these two days. pic.twitter.com/3xwSZot8HL